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Kredi almanın N Kolay yolu.
İhtiyaç duyduğunda
anında yanında!

  • Sana Özel Faiz Oranları!
  • 3 Adımda Başvur!
  • Şubeye Gitme, Biz Sana Gelelim!
  • Hafta Sonu Dahil Paran Anında Hesabında!

Nasıl Başvuracaksın?

N Kolay Kredi ile kolayca başvuruda bulunup, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin.
Aşağıdan sana uygun müşteri profilini seçip, başvuru süreçlerini görebilirsin.

Aktif Bank müşterisiysen N Kolay Kredi'den anında yararlanabilir, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin. Adresine N Kolay Kart gönderilecektir.

Passolig Banka Kartın varsa N Kolay Kredi’den anında yararlanabilir, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin.

N Kolay Kredi’den yararlanabilmen için kurye ile adresine N Kolay Banka Kartı ve Bireysel Hizmet Sözleşmesi gönderilecektir.

N Kolay Kredi’den yararlanabilmen için kurye ile adresine N Kolay Banka Kartı ve Bireysel Hizmet Sözleşmesi gönderilecektir.

Paranı Nasıl Alacaksın?

Paran hesabına yattıktan sonra dilediğin zaman aşağıdaki kanallardan kullanabilirsin. İnternet Şubesinden 7/24 ücretsiz para transferi yapabileceğini de unutma!

  • İnternet Şubesi'nden www.aktifbank.com.tr üzerinden internet şubesine giriş yaparak, ücretsiz para transferi yapabilirsin.
  • N Kolay Kart İle
    Tüm ATM’lerden     Türkiye’deki tüm ATM'lerden nakit çekim ücreti karşılığında paranı alabilirsin.
  • Tüm Nakit Alışverilerinde Tüm nakit alışverişlerinde herhangi bir ek ücret ödemeden kullanabilirsin.
  • Türkiye’deki Tüm PTT’lerden Türkiye’deki tüm PTT’lerden paranı ek bir ücret ödemeden alabilirsin.

Detaylar için lütfen Sıkça Sorulan Sorular bölümünü incele.

N KOLAY Kart!

N Kolay Kart, N Kolay Kredi sisteminin en önemli fonksiyonudur. N Kolay Kart sahibi olursan, hiçbir prosedürle uğraşmadan bu websitesinden istediğin zaman 5 dakikada kredi başvurusu yapıp, paranı alabilirsin.

  • N Kolay Kart’ın Özelliklerinden Faydalan N Kolay Kartı’nı tüm alışverişlerinde kullanabilir, Türkiye’deki tüm ATM’lerden nakit çekim yapabilirsin.
  • İnternet Şubesinden İşlemleri Görüntüle Aktif Bank İnternet Şubesi'nden tüm işlemlerini görüntüleyip, faturalarını ödeyebilirsin.
  • N Kolay Kart Tamamen Ücretsizdir N Kolay Kart kullanımı için ne şimdi ne de gelecekte hiçbir ücret ödemezsin.

Detaylar için lütfen Sıkça Sorulan Sorular bölümünü incele.

N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?

Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Efektif Yıllık Faiz Oranı
2.000 TL 36 %1,80 80,50 TL 10,50 TL %29,7371
10.000 TL 12 %2,50 1.004,62 TL 52,50 TL %44,0496
10.000 TL 24 %2,50 590,47 TL 52,50 TL %43,3909
10.000 TL 36 %2,50 458,04 TL 52,50 TL %43,1640
40.000 TL 36 %2,50 1.832,15 TL 210,00 TL %43,1640

N Kolay Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %1,80 aylık akdi faiz oranı sigorta talep eden, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %5 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı %2,1932; yıllık ise %29,7371’dir. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz kişinin onayına sunulur. Hesaplamalara sigorta dahil edilmemiştir. Sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Detaylar için lütfen Sıkça Sorular Sorular bölümünü incele.

N Kolay Kredi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

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N Kolay Kredi, Aktif Bank tarafından nakit ihtiyaçlarını şubeye gitmeden karşılayabileceğin bir ihtiyaç kredisi ürünüdür.

Diğer soru ve cevaplar

N Kolay Kredi ile ilgili her türlü sorun için 0 850 724 30 50 ‘den bize ulaşabilirsin.

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