Aktif Bank müşterileri:

www.nkolaykredi.com’dan T.C. Kimlik Numaran, e-posta adresin ve cep telefonu numaranı girerek başvuru yapabilirsin. Kredinin onaylanması halinde ekranda sorulan bilgileri doğru olarak girmen gereklidir. Bilgiler tamamlandığında ekranda gösterilecek ihtiyaç kredisine ait sözleşme ve formları okuyarak onaylamalısın. Ya da 3050’ye KREDI boşluk, TC KİMLİK NO yazarak SMS gönderebilirsin. Başvuru sonucuna göre İletişim Merkezi’mizden seni arayarak kredi işlemlerini tamamlayabiliriz. SMS gönderimi tüm operatörlerden 1 TL olarak ücretlendirilmektedir.



Bankamızda daha önce imzaladığın Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi var ise paran anında hesabına yatırılacaktır. Daha önce bankamızda imzalanmış Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi bulunmayanlar için kurye ile N Kolay Banka Kartı ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi gönderilecektir. Kurye tarafından sözleşmeyi imzaladığın bilgisi bankamıza iletildiğinde hesabın açılacak ve paran hesabına yatırılacaktır.