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Sana Özel
Faiz Oranları!
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3 Adımda
Başvur!
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Şubeye Gitme,
Biz Sana Gelelim!
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Hafta Sonu Dahil
Paran Anında Hesabında!
Nasıl Başvuracaksın?
N Kolay Kredi ile kolayca başvuruda bulunup, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin.
Aşağıdan sana uygun müşteri profilini seçip, başvuru süreçlerini görebilirsin.
Aktif Bank müşterisiysen N Kolay Kredi'den anında yararlanabilir, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin. Adresine N Kolay Kart gönderilecektir.
Passolig Banka Kartın varsa N Kolay Kredi’den anında yararlanabilir, paranı anında kullanmaya başlayabilirsin.
N Kolay Kredi’den yararlanabilmen için kurye ile adresine N Kolay Banka Kartı ve Bireysel Hizmet Sözleşmesi gönderilecektir.
N Kolay Kredi’den yararlanabilmen için kurye ile adresine N Kolay Banka Kartı ve Bireysel Hizmet Sözleşmesi gönderilecektir.
Paranı Nasıl Alacaksın?
Paran hesabına yattıktan sonra dilediğin zaman aşağıdaki kanallardan kullanabilirsin. İnternet Şubesinden 7/24 ücretsiz para transferi yapabileceğini de unutma!
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İnternet
Şubesi'nden www.aktifbank.com.tr üzerinden internet şubesine giriş yaparak, ücretsiz para transferi yapabilirsin.
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N Kolay Kart İle
Tüm ATM’lerden Türkiye’deki tüm ATM'lerden nakit çekim ücreti karşılığında paranı alabilirsin.
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Tüm Nakit
Alışverilerinde Tüm nakit alışverişlerinde herhangi bir ek ücret ödemeden kullanabilirsin.
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Türkiye’deki Tüm
PTT’lerden Türkiye’deki tüm PTT’lerden paranı ek bir ücret ödemeden alabilirsin.
N KOLAY Kart!
N Kolay Kart, N Kolay Kredi sisteminin en önemli fonksiyonudur. N Kolay Kart sahibi olursan, hiçbir prosedürle uğraşmadan bu websitesinden istediğin zaman 5 dakikada kredi başvurusu yapıp, paranı alabilirsin.
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N Kolay Kart’ın
Özelliklerinden Faydalan N Kolay Kartı’nı tüm alışverişlerinde kullanabilir, Türkiye’deki tüm ATM’lerden nakit çekim yapabilirsin.
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İnternet Şubesinden
İşlemleri Görüntüle Aktif Bank İnternet Şubesi'nden tüm işlemlerini görüntüleyip, faturalarını ödeyebilirsin.
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N Kolay Kart
Tamamen Ücretsizdir N Kolay Kart kullanımı için ne şimdi ne de gelecekte hiçbir ücret ödemezsin.
N Kolay Kredi Faiz Oranları Nedir?
|Kredi Tutarı
|Vade (Ay)
|Faiz Oranı
|Taksit Tutarı
|Kredi Tahsis Ücreti
|Efektif Yıllık Faiz Oranı
|2.000 TL
|36
|%1,80
|80,50 TL
|10,50 TL
|%29,7371
|10.000 TL
|12
|%2,50
|1.004,62 TL
|52,50 TL
|%44,0496
|10.000 TL
|24
|%2,50
|590,47 TL
|52,50 TL
|%43,3909
|10.000 TL
|36
|%2,50
|458,04 TL
|52,50 TL
|%43,1640
|40.000 TL
|36
|%2,50
|1.832,15 TL
|210,00 TL
|%43,1640
N Kolay Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %1,80 aylık akdi faiz oranı sigorta talep eden, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir. Kredi Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %5 BSMV içermektedir. Aylık maliyet oranı %2,1932; yıllık ise %29,7371’dir. Kullandırımdan önce kredi notuna uygun olan faiz kişinin onayına sunulur. Hesaplamalara sigorta dahil edilmemiştir. Sigorta primi kredi tutarı, kredi vadesi ve müşterinin yaşına göre değişkenlik gösterecektir.
N Kolay Kredi bir Aktif Bank ürünüdür. Aktif Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
N Kolay Kredi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular
N Kolay Kredi, Aktif Bank tarafından nakit ihtiyaçlarını şubeye gitmeden karşılayabileceğin bir ihtiyaç kredisi ürünüdür.
En az 3, en fazla 36 ay vadeli N Kolay Kredi kullanabilirsin.
En az 2.000 TL, en fazla 40.000 TL kredi kullanabilirsin.
www.nkolaykredi.com’da oturduğun yerden kredi başvurusunda bulunabilir, şubeye gitmeden kredi işlemlerini tamamlayabilirsin. Üstelik sayfalarca kağıt imzalamayla uğraşmadan paran anında hesabına geçer.
Passolig ya da N Kolay Banka Kart’ın yoksa, kredini tüm alışverişlerinde kullanabilmen ve yurtiçi/yurtdışı tüm ATM’lerden nakit çekebilmen için N Kolay Banka Kartın adresine gönderilir.
N Kolay Kredi’de sigorta zorunlu değildir. Dilersen başvuru sırasında sigortalı krediyi seçebilirsin. Bu sayede daha düşük faiz oranı ile taksit tutarlarını ve toplam geri ödemeni de düşürmüş olursun.
Sigorta primi, kredi tutarına göre değişkenlik gösterecektir. Hesaplanan sigorta primi toplam kredi tutarından düştükten sonra kalan tutar hesabına geçer.
Aktif Bank müşterileri:
www.nkolaykredi.com’dan T.C. Kimlik Numaran, e-posta adresin ve cep telefonu numaranı girerek başvuru yapabilirsin. Kredinin onaylanması halinde ekranda sorulan bilgileri doğru olarak girmen gereklidir. Bilgiler tamamlandığında ekranda gösterilecek ihtiyaç kredisine ait sözleşme ve formları okuyarak onaylamalısın. Ya da 3050’ye KREDI boşluk, TC KİMLİK NO yazarak SMS gönderebilirsin. Başvuru sonucuna göre İletişim Merkezi’mizden seni arayarak kredi işlemlerini tamamlayabiliriz. SMS gönderimi tüm operatörlerden 1 TL olarak ücretlendirilmektedir.
Bankamızda daha önce imzaladığın Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi var ise paran anında hesabına yatırılacaktır. Daha önce bankamızda imzalanmış Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi bulunmayanlar için kurye ile N Kolay Banka Kartı ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi gönderilecektir. Kurye tarafından sözleşmeyi imzaladığın bilgisi bankamıza iletildiğinde hesabın açılacak ve paran hesabına yatırılacaktır.
N Kolay Kredi’ye T.C. vatandaşı olan, 18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan kişiler başvurabilir.
N Kolay Kredi’den kullandırılan kredi tutarının binde beş’i oranında kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Kullandırım ücreti alınmamaktadır.
Onaylanan tutar üzerinden kredi tahsis ücreti düştükten sonra kalan tutar hesabına aktarılacaktır. Eğer sigortalı kredi seçilmişse, hesaplanan sigorta primi de kredi tutarından düşer ve sonra kalan tutar hesaba aktarılır.
- www.aktifbank.com.tr’de bulunan İnternet Şube’den,
- Herhangi bir bankada bulunan hesabından Aktif Bank’taki IBAN’ına EFT yaparak,
- Tüm PTT Şubelerinden ve Pttmatik’lerden,
- Akbank ve VakıfBank ATM’lerinden,
- N Kolay Banka Kartın ile diğer banka ATM’lerinden hesabına para yatırarak banka hesabından taksit ödemeni yapabilirsin.
- Anlaşmalı Banka İşlemleri menüsüne gir,
- Aktif Bank İşlemlerini seç,
- Hesaba Nakit Yatırma butonuna bas,
- Banka kart numaranı veya hesap numaranı yaz,
- İstenilen bilgileri ve cep telefonu numaranı gir,
- Açıklamanı seç,
- İşlem ücretini onayladıktan sonra taksit tutarını yatırabilirsin.
- Kartsız işlemler menüsüne gir,
- Aktif Bank İşlemlerini seç,
- Banka kart numaranı veya hesap numaranı yaz,
- Ekrandaki bilgileri doldur,
- Sana ait T.C. Kimlik ve cep telefonu numaranı gir,
- Ekrandaki bilgileri kontrol et,
- İşlem ücretini onayladıktan sonra taksit tutarını yatırabilirsin.
- Kartsız işlemler menüsüne gir,
- Aktif Bank İşlemlerini seç,
- Banka kart numaranı veya hesap numaranı yaz,
- Ekrandaki bilgileri doldur,
- Sana ait T.C. Kimlik Numaranı yaz ve taksit tutarını yatır,
- Bilgilerini kontrol et,
- İşlem ücretini onayladıktan sonra taksit tutarını yatırabilirsin.
Aktif Bank Şubelerinden,
Pttmatik'ten Ödeme
Vakıfbank ATM’sinden Ödeme;
Akbank ATM’sinden Ödeme;
*Ücretlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız